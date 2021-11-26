На МКАД в Москве произошла погоня, спровоцировавшая ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал MASH, опубликовавший запись с видеорегистратора из машины очевидца.

На кадрах видно, как несколько полицейских автомобиля преследуют BMW, при этом у иномарки были прострелены покрышки. Однако водитель не намеревался сдаваться в руки правоохранителям.

«Видно, что она на дисках едет, диски дымят», – комментирует происходящее свидетель дорожного инцидента.

По данным Telegram-канала «Москва с огоньком», водитель BMW, уходя от погони, врезался в несколько транспортных средств. Во время аварии был поврежден бензобак «Волги», машина загорелась. Всего при таране повреждения получили шесть автомобилей.

При задержании устроивший массовую аварию водитель получил ранение. Мужчину госпитализируют на скорой.