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«Сознание терял»: выбравшийся из шахты Кузбасса рассказал о пережитом

Елена Прошина
48 минут назад

Спасенный из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области травматолог Александр Заковряшин рассказал, что происходило с ним, пока он пытался выбраться на поверхность. Как сообщает Telegram-канал Mash, спасатель заставлял себя идти после того, как терял сознание.

«Сознание терял»: выбравшийся из шахты Кузбасса рассказал о пережитом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Иногда сознание терял, после этого я отлёживался, часов 10, наверное, отлёживался. Может, 12. А потом я заставил себя идти», — рассказал Заковряшин.

В самой шахте мужчина ориентировался по потокам теплого воздуха. Выбираться ему пришлось до тех пор, пока он не наткнулся на сотрудников МЧС, которые вывели его наружу.

Сейчас спасатель находится в реанимации с отравлением угарным газом и острым переохлаждением. При этом легкие и мозг Заковряшина находятся в порядке и он охотно общается с медиками.

Напомним, что выжившего спасателя обнаружили уже после того, как его сочли мертвым и посмертно наградили орденом мужества. Сам Заковряшин подчеркнул, что боролся за свою жизнь и «каждый бы так поступил».

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. Под землей в тот момент находились 285 человек, большую часть из которых удалось вывести. За оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.

По последней информации, в шахте погиб 51 человек — 46 человек и пять сотрудников МЧС, которые отправились в отдаленное место выработок.

Происшествия,МЧС,
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