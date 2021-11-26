В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Самолет с главой МИД Швейцарии сядет в Москве из-за технических неполадок

Lenta.ruиещё 2
58 минут назад

Самолет с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом, летевший в КНР, из-за технических неполадок совершит посадку в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет с главой МИД Швейцарии перенаправили в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из-за технических проблем самолет Федерального совета, который находился на пути в Китай с федеральным советником Иньяцио Кассисом на борту, был перенаправлен в Москву. Там проверяется, возможно ли дальнейшее путешествие в Китай», — говорится в сообщении швейцарского правительства.

27 октября стало известно, что Швейцария присоединяется к международному санкционному режиму, который предполагает введение ограничений из-за «нарушения территориальной целостности Украины». В тот же день еще восемь граждан России включили в список санкций, которые ввели из-за «аннексии Крыма».

Происшествия,МИД,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители