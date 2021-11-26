Самолет с главой МИД Швейцарии перенаправили в Москву

«Из-за технических проблем самолет Федерального совета, который находился на пути в Китай с федеральным советником Иньяцио Кассисом на борту, был перенаправлен в Москву. Там проверяется, возможно ли дальнейшее путешествие в Китай», — говорится в сообщении швейцарского правительства.