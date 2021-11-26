Автобус с пассажирами сбил пешехода в центре Москвы. Видео

Рейсовый автобус сбил пешехода в центре Москвы. Смертельное ДТП произошло на глазах у пассажиров. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении у которого появилась запись из салона транспортного средства, на ней запечатлен трагический момент.