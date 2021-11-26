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Группа мошенников в Москве нанесла ущерб на 100 млн рублей

BFM.RU
42 минуты назад

В Москве полицейские задержали группу предполагаемых мошенников, ущерб от деятельность которых составил более 100 млн рублей, сообщает «Интерфакс». В преступную группу входило 11 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, от действий этих людей пострадало более 50 граждан.

Группа мошенников в Москве нанесла ущерб на 100 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Злоумышленники предлагали услуги по внесению изменений в кредитные истории граждан и помощь в получении займов на выгодных условиях. При этом реальной возможности это сделать они не имели.

Договоры с клиентами подозреваемые заключали в офисе в одном из арендованных бизнес-центров столицы. Однако, получив оплату, аферисты переставали выходить на связь.

По словам Волк, предполагаемый организатор мошеннической схемы заключена под стражу. Ее пособников отпустили под обязательство о явке.

Если вина фигурантов будет установлена, им грозит наказание до 10 лет колонии.

Происшествия,Ирина Волк,МВД,Интерфакс,
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