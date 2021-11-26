Пожар в здании XIX века в Москве сняли на видео

В здании XIX века в центре Москвы произошел пожар. Снятое очевидцами видео публикует Telegram-канал «Новости Москвы». Сообщается, что горит строение, расположенное на улице Сергея Радонежского в Таганском районе столицы.

На кадрах видно, что к месту происшествия уже прибыли несколько пожарных машин. От прикрытого лесами деревянного здания идет густой черный дым, огнеборцы приступили к тушению пожара.