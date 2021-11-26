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Выживший в шахте Кузбасса оказался спасателем

Елена Прошина
43 минуты назад

Выбравшийся из шахты "Листвяжная" в Кузбассе мужчина оказался не шахтером, а спасателем Александром Заковряшиным. Об этом заявил врио главы МЧС Александр Чуприян, сообщает РИА Новости.

Выживший в шахте Кузбасса оказался спасателем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Был обнаружен спасатель Заковряшин", — сказал он.

Ранее помощник командира взвода горноспасателей считался погибшим.

Отмечается, что спасатель спускался в шахту, чтобы оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим горнякам, поскольку является врачом.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что Заковряшин находится в состоянии средней тяжести.

"Он в состоянии средней тяжести. Он на реанимобиле передвигается сейчас вместе с врачами в центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий, и будут подробно диагностировать", - сказал он, отметив что только после обследования можно будет говорить о точном диагнозе.

Сам спасатель находится в сознании и отвечает на вопросы о случившемся.

«А я-то что? Я боролся за свою жизнь. Каждый бы так поступил», - подчеркнул Заковряшин.

Видео из машины скорой помощи, в которой находится спасатель, опубликовал Telegram-канал Mash.

Напомним, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть рабочих удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.

Ранее сообщалось, что погибли 52 человека — 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС, 49 госпитализированы — 38 рабочих и 11 горноспасателей.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

В регионе объявлен трехдневный траур.

Происшествия,Сергей Цивилев,Александр Чуприян,МЧС,РИА Новости,
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