Выживший в шахте Кузбасса оказался спасателем

Выбравшийся из шахты "Листвяжная" в Кузбассе мужчина оказался не шахтером, а спасателем Александром Заковряшиным. Об этом заявил врио главы МЧС Александр Чуприян, сообщает РИА Новости.
"Был обнаружен спасатель Заковряшин", — сказал он.
Ранее помощник командира взвода горноспасателей считался погибшим.
Отмечается, что спасатель спускался в шахту, чтобы оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим горнякам, поскольку является врачом.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что Заковряшин находится в состоянии средней тяжести.
"Он в состоянии средней тяжести. Он на реанимобиле передвигается сейчас вместе с врачами в центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий, и будут подробно диагностировать", - сказал он, отметив что только после обследования можно будет говорить о точном диагнозе.
Сам спасатель находится в сознании и отвечает на вопросы о случившемся.
«А я-то что? Я боролся за свою жизнь. Каждый бы так поступил», - подчеркнул Заковряшин.
Видео из машины скорой помощи, в которой находится спасатель, опубликовал Telegram-канал Mash.
Напомним, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть рабочих удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.
Ранее сообщалось, что погибли 52 человека — 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС, 49 госпитализированы — 38 рабочих и 11 горноспасателей.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
В регионе объявлен трехдневный траур.