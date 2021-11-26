Выживший в шахте Кузбасса оказался спасателем

"Он в состоянии средней тяжести. Он на реанимобиле передвигается сейчас вместе с врачами в центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий, и будут подробно диагностировать", - сказал он, отметив что только после обследования можно будет говорить о точном диагнозе.