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Тело младенца нашли на мусороперерабатывающем заводе

Lenta.ru
43 минуты назад

На мусороперерабатывающем заводе в Минске нашли тело младенца. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает «Интерфакс — Запад» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии.

Тело младенца нашли на мусороперерабатывающем заводе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного. Личность матери устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В августе в городе Гатчина Ленинградской области неизвестные принесли к церкви пакет с телом новорожденного ребенка. Внутри была записка, в которой говорилось, что младенец заболел, а мать не знала, что с ним делать.

В мае труп новорожденного мальчика нашли в мусорном контейнере на юго-западе Москвы.

Происшествия,СКР,Интерфакс,
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