Тело младенца нашли на мусороперерабатывающем заводе

На мусороперерабатывающем заводе в Минске нашли тело младенца. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает « Интерфакс — Запад» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии.

В августе в городе Гатчина Ленинградской области неизвестные принесли к церкви пакет с телом новорожденного ребенка. Внутри была записка, в которой говорилось, что младенец заболел, а мать не знала, что с ним делать.