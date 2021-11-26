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Стали известны подробности спасения выжившего шахтера в «Листвяжной»

Lenta.ru
29 минут назад

Один из горняков, которого считали погибшим в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области и который впоследствии оказался жив, сам вышел к спасателям на поверхность. О подробностях спасения шахтера сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Стали известны подробности спасения шахтера в «Листвяжной»
Фото: ТАССТАСС

Как стало известно, горняк пробыл под завалами более суток. Сейчас он находится в шоковом состоянии. По информации канала, им оказался 38-летний подземный проходчик Вячеслав Суворов, однако сам мужчина называет себя другим именем.

52 человека погибли в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.Это горняки и спасатели. Живых под землей больше нет

Утром 26 ноября в МЧС сообщили, что спасатели нашли выжившего горняка, которого считали погибшим. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что шахтера везут в больницу.

Ранее в МЧС сообщили, что в результате взрыва на шахте погибли 52 человека — 46 горняков и 6 горноспасателей. Кроме того, по словам врачей, четверо пострадавших после ЧП на шахте «Листвяжная», в том числе один горноспасатель, находятся в реанимации.

Один из шахтеров "Листвяжной" найден живым

Об аварии на шахте стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, пострадали 63 человека. В свою очередь заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин отметил, что причиной гибели людей на «Листвяжной» стал взрыв метана из-за возникшей искры.

Происшествия,Сергей Цивилев,Вячеслав Суворов,Дмитрий Демешин,МЧС,
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