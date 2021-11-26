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На поверхность достали тела шести погибших на шахте «Листвяжная»

ТК «Звезда»
12 минут назад

В Кемеровской области в Кузбассе достали на поверхность тела шести человек - трех горняков и трех спасателей. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

На поверхность достали тела шести погибших на шахте в Кузбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всего на данный момент спасатели смогли достать на поверхность шесть тел - троих горняков (двое из них опознаны) и троих спасателей (их имена известны)», — говорится в сообщении.

Напомним, сигнал о задымлении на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса поступил утром 25 ноября. В шахте на тот момент находилось 285 горняков. Спасатели эвакуировали 239 человек.

По последним уточненным данным, 52 человека погибли, в их числе шестеро спасателей. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября.

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