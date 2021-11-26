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«Друг друга вытаскивали»: шахтер вспомнил детали трагедии в Кузбассе

Елена Прошина
15 минут назад

Горняки, оказавшиеся во время аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, пытались помочь товарищам. Как рассказал шахтер по имени Константин в беседе с ТАСС, они выносили на руках тех, кто не мог идти.

«Друг друга вытаскивали»: шахтер вспомнил детали трагедии в Кузбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я знаю, что ребята друг друга вытаскивали. Видел двоих проходчиков, они третьего вели, поддерживали его. Не бросали, кого могли, тоже выводили, выносили. Потом уже, когда вышел, мне рассказали, что выносили прямо без сознания кого-то на руках», — рассказал мужчина.

Собеседник отметил, что оставшиеся под землей горняки могли замешкаться, поскольку помогали другим. Шахтер отметил, что в такой ситуации «самому тяжело идти», а кого-то тащить на себе еще сложнее.

«Не только силы, еще и время же теряешь. Мужики герои, конечно, кто своих там не бросил», —сказал он.

Напомним, что задымление произошло утром 25 ноября. По информации МЧС, причиной стало возгорание угольной пыли на глубине в 250 метров — оттуда дым распространился по всей шахте. В результате инцидента погибли 46 работников и шесть спасателей, которые проверяли отдаленный участок выработки. Пострадали 57 человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В регионе с 26 ноября объявлен трехдневный траур.

Происшествия,СКР,ИТАР-ТАСС,
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