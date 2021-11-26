Вдовы горняков шахты «Листвяжная» рассказали об условиях работы мужей

«15-го они не стушевались, сами, своими силами тушили в шахте пожар. Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. Мой муж, Борис Дмитриевич Пиялкин, трудился звеньевым. У него стаж 30 лет. У него датчик на груди был, и он постоянно пищал. Муж его смочит водой и дальше работает. Он умер в этой шахте», – со слезами на глазах говорит о ситуации вдова шахтера Инна Пиялкина. Женщины отмечают, что их близкие, работающие в выработке, не раз говорили о нарушениях. По мнению вдов, руководство знало о зашкаливающих показателях метана, но игнорировало это. Некоторые считают, что шахтеров заставляли работать, нарушая требования безопасности, чтобы выполнить план к концу года. «Каждый год у них перед Новым годом сокращения. Говорю: у вас стояло 168 на сокращение. И что, сократили 40 с лишним? Со спасателями 52 человека погибли», – рыдает еще одна сибирячка. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что спасатели нашли живого человека спустя сутки после взрыва на кузбасской шахте. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева