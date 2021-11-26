Одиннадцать спасателей пострадали в шахте «Листвяжная»

Одиннадцать горноспасателей были госпитализированы в результате работ на шахте «Листвяжная» по ликвидации происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Кемеровской области Сергея Цивилева.

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Также стало известно, что общее число пострадавших при ЧП выросло до 57 человек. Ранее сообщалось о 49 госпитализированных из числа горноспасателей.

Авария произошла рано утром 25 ноября, когда в шахте произошел взрыв в вентиляционном штреке. В результате этого началось задымление на глубине 250 м. В результате происшествия погибли 52 человека.

Директор кемеровской шахты игнорировал требования безопасности на производстве, сообщил ранее горнорабочий очистного забоя четвертого разряда Денис Тимохин.

«Проблемы во всем были. Директору нужна была только добыча угля. Больше ничего. А какой там процент там [концентрации] метана [в забое], или еще чего, его не волновало», — сказал шахтер.

По его словам, на «Листвяжной» не отслеживали уровень газа, а также за другими параметрами. Кроме того, в штреках не было ни огнетушителей, ни дополнительных устройств самоспасения.