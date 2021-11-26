Шахтер рассказал об отношении директора «Листвяжной» к безопасности

Директор кемеровской шахты «Листвяжная», в которой погибли 52 человека, игнорировал требования безопасности на производстве, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на бывшего горнорабочего очистного забоя четвертого разряда Дениса Тимохина.

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«Проблемы во всем были. Директору нужна была только добыча угля. Больше ничего. А какой там процент там [концентрации] метана [в забое], или еще чего, его не волновало», — сказал шахтер.

По его словам, на «Листвяжной» не отслеживали уровень газа, а также за другими параметрами. Кроме того, в штреках не было ни огнетушителей, ни дополнительных устройств самоспасения.

Происшествие случилось утром 25 ноября. В тот момент под землей были 285 рабочих, из которых пострадали 43 горняка. Их госпитализировали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести.