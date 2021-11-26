Шахтер рассказал об отношении директора «Листвяжной» к безопасности

Директор кемеровской шахты «Листвяжная», в которой погибли 52 человека, игнорировал требования безопасности на производстве, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на бывшего горнорабочего очистного забоя четвертого разряда Дениса Тимохина.
«Проблемы во всем были. Директору нужна была только добыча угля. Больше ничего. А какой там процент там [концентрации] метана [в забое], или еще чего, его не волновало», — сказал шахтер.
По его словам, на «Листвяжной» не отслеживали уровень газа, а также за другими параметрами. Кроме того, в штреках не было ни огнетушителей, ни дополнительных устройств самоспасения.
Происшествие случилось утром 25 ноября. В тот момент под землей были 285 рабочих, из которых пострадали 43 горняка. Их госпитализировали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести.
Число погибших на шахте выросло до 52, включая шестерых спасателей горняков. В результате пожара был задержан директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. Как считают следователи, они «допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».