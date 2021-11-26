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Шахтер рассказал об отношении директора «Листвяжной» к безопасности

Lenta.ruиещё 1
45 минут назад

Директор шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, в которой погибли 52 человека, игнорировал требования безопасности на производстве. Об этом бывший горнорабочий очистного забоя четвертого разряда Денис Тимохин рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

Шахтер рассказал об отношении директора «Листвяжной» к безопасности
Фото: ReutersReuters

«Проблемы во всем были. Директору нужна была только добыча угля. Больше ничего. А какой там процент там [концентрации] метана [в забое], или еще чего, его не волновало», — сказал он.

Тимохин добавил, что на шахте не следили ни за уровнем газа, ни за чем-либо еще. Кроме того, в штреках не было ни огнетушителей, ни дополнительных устройств самоспасения.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, число погибших на «Листвяжной» выросло до 52. включая шестерых горноспасателей. О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. В тот момент под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести.

В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Происшествия,Lenta.ru,
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