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В московском метро на девушку напал маньяк

Елена Прошина
33 минуты назад

На Арбатско-Покровской линии метро в Москве юная девушка подверглась нападкам со стороны извращенца. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на свидетеля ситуации.

В московском метро на девушку напал маньяк
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По его словам, девушка ехала в метро, когда к ней подошел неизвестный мужчина. Извращенец схватил ее за штаны и попытался надругаться. Девушка оттолкнула от себя мужчину и начала звать на помощь. Тогда извращенец попытался запугать ее, но она смогла выбежать на платформу и найти сотрудников полиции, которые задержали подозреваемого. На данный момент в отношении мужчины проводится проверка.

В мае этого года в московском метро уже действовал извращенец, которого в интернете прозвали «охотником за ягодицами» из-за серии приставаний к девушкам. По итогам проверки на мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве и назначили наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

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