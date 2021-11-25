В московском метро на девушку напал маньяк

На Арбатско-Покровской линии метро в Москве юная девушка подверглась нападкам со стороны извращенца. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на свидетеля ситуации.

По его словам, девушка ехала в метро, когда к ней подошел неизвестный мужчина. Извращенец схватил ее за штаны и попытался надругаться. Девушка оттолкнула от себя мужчину и начала звать на помощь. Тогда извращенец попытался запугать ее, но она смогла выбежать на платформу и найти сотрудников полиции, которые задержали подозреваемого. На данный момент в отношении мужчины проводится проверка.