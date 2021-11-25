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Выживших нет: В шахте в Кузбассе погибли 52 человека

Вероника Полынина
1 час назад

Общее число погибших в шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 52 человек, выживших нет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Беловского городского округа.

Выживших нет: В шахте в Кузбассе погибли 52 человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, погибли 52 человека», - заявил представитель администрации.

Среди погибших – шесть горноспасателей. По предварительным данным, все жертвы аварии отравились угарным газом.

Большинство тел погибших остаются в шахте, их поднимут на поверхность после стабилизации температуры и концентрации метана.

Утром 25 ноября в Кемеровской области в шахте «Листвяжная» произошло задымление на глубине 250 метров. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв метана. Из 285 человек, находившихся в шахте в момент аварии, были эвакуированы 239.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Задержаны директор шахты «Листвяжная», его первый заместитель и начальник участка.

Власти Кемеровской области объявили в регионе трехдневный траур с 26 по 28 ноября.

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