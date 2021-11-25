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В шахте в Кузбассе погибли 52 человека. Выживших нет

Ura.Ru
19 минут назад

Общее число погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе 52 человека. Об этом рассказал источник в экстренных службах.

Выживших нет: В шахте в Кузбассе погибли 52 человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей», — передает ТАСС.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября, на момент ЧП там находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали, уточняет RT. Спасателям до момента прерывания поисковой операции не удалось обнаружить полости с воздушными пузырями, передает Царьград.

Также в МЧС сообщили о гибели трех горноспасателей, которые спустились в шахту на поиски рабочих. Полиция задержала директора, первого заместителя директора и начальника участка ООО «Шахта «Листвяжная».

Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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