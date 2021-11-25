Выживших нет: В шахте в Кузбассе погибли 52 человека

Общее число погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе 52 человека. Об этом рассказал источник в экстренных службах.

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«По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей», — передает ТАСС.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября, на момент ЧП там находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали, уточняет RT. Спасателям до момента прерывания поисковой операции не удалось обнаружить полости с воздушными пузырями, передает Царьград.