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Задержание руководства шахты «Листвяжная» попало на видео

Lenta.ruиещё 5
58 минут назад

Момент задержания руководства шахты «Листвяжная» попал на видео. Кадры на своем YouTube-канале разместил Следственный комитет России.

Задержано руководство шахты «Листвяжная»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На видео сотрудники полиции выводят из здания нескольких людей в наручниках. Их лица скрыты.

В ведомстве уточнили, что задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Их подозревают в деяниях, предусмотренных статьей УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По информации из открытых источников, директором ООО «Шахта "Листвяжная"» является Сергей Махраков. «Известия» выяснили, что имена других задержанных — Андрей Молостов и Сергей Герасименок.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, число погибших на «Листвяжной» выросло до 52, включая шестерых горноспасателей. О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. В тот момент под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести.

Происшествия,СКР,газета "Известия",
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