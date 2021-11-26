Задержано руководство шахты «Листвяжная»

Момент задержания руководства шахты «Листвяжная» попал на видео. Кадры на своем YouTube-канале разместил Следственный комитет России.

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На видео сотрудники полиции выводят из здания нескольких людей в наручниках. Их лица скрыты.

В ведомстве уточнили, что задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Их подозревают в деяниях, предусмотренных статьей УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По информации из открытых источников, директором ООО «Шахта "Листвяжная"» является Сергей Махраков. «Известия» выяснили, что имена других задержанных — Андрей Молостов и Сергей Герасименок.