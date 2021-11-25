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Число погибших на «Листвяжной» выросло

Lenta.ru
33 минуты назад

Число погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 52. Об этом сообщает ТАСС

Число погибших на «Листвяжной» выросло
Фото: ТАССТАСС

Источник агентства в экстренных службах уточнил, что в результате ЧП выживших нет.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. До этого отмечалось, что причиной пожара в шахте могло стать возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту. Под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести.

В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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