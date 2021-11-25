Число погибших на «Листвяжной» выросло

Число погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 52. Об этом сообщает ТАСС
Источник агентства в экстренных службах уточнил, что в результате ЧП выживших нет.
О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. До этого отмечалось, что причиной пожара в шахте могло стать возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту. Под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести.
В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.