В МЧС рассказали о судьбе оставшихся под землей на шахте «Листвяжная»

Врио главы МЧС России Александр Чуприянов заявил, что судьба 35 шахтеров и трех спасателей, которые остались под землей в шахте «Листвяжная» в Кузбассе после взрыва, остается неизвестной. Об этом сообщает «ТАСС».
«Из 32 отделений МЧС России одно перестало выходить на связь. Было принято решение направить для его спасения резервные силы. Это отделение находилось в самой отдаленной части шахты. В настоящее время обнаружены тела трех спасателей, их поднимают на поверхность. Судьба еще троих спасателей, как и 35 шахтеров, пока неизвестна, поиски продолжаются», — приводятся в материале слова Чуприянова.
Врио главы МЧС также отметил, что в данный момент на шахте приостановлены до утра все поисково-спасательные работы из-за ухудшения газодинамической обстановки и роста концентрации метана.
25 ноября в вентиляционной штольне шахты «Листвяжная» произошло возгорание угольной пыли, что повлекло за собой взрыв и задымление. Из-под земли были эвакуированы 263 шахтера, более 40 человек госпитализировали в больницу, все они находятся в стабильном состоянии — их жизни ничего не угрожает.
На сегодняшний день число погибших в Кузбассе составляет 14 человек: 11 шахтеров и трое спасателей. Власти Кемеровской области объявили в регионе трехдневный траур, с 26 по 28 ноября, в связи с трагедией.