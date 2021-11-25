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В МЧС рассказали о судьбе оставшихся под землей на шахте «Листвяжная»

Елена Прошина
30 минут назад

Врио главы МЧС России Александр Чуприянов заявил, что судьба 35 шахтеров и трех спасателей, которые остались под землей в шахте «Листвяжная» в Кузбассе после взрыва, остается неизвестной. Об этом сообщает «ТАСС».

В МЧС рассказали о судьбе оставшихся под землей на шахте «Листвяжная»
Фото: РамблерРамблер

«Из 32 отделений МЧС России одно перестало выходить на связь. Было принято решение направить для его спасения резервные силы. Это отделение находилось в самой отдаленной части шахты. В настоящее время обнаружены тела трех спасателей, их поднимают на поверхность. Судьба еще троих спасателей, как и 35 шахтеров, пока неизвестна, поиски продолжаются», — приводятся в материале слова Чуприянова.

Врио главы МЧС также отметил, что в данный момент на шахте приостановлены до утра все поисково-спасательные работы из-за ухудшения газодинамической обстановки и роста концентрации метана.

25 ноября в вентиляционной штольне шахты «Листвяжная» произошло возгорание угольной пыли, что повлекло за собой взрыв и задымление. Из-под земли были эвакуированы 263 шахтера, более 40 человек госпитализировали в больницу, все они находятся в стабильном состоянии — их жизни ничего не угрожает.

На сегодняшний день число погибших в Кузбассе составляет 14 человек: 11 шахтеров и трое спасателей. Власти Кемеровской области объявили в регионе трехдневный траур, с 26 по 28 ноября, в связи с трагедией.

Происшествия,МЧС,
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