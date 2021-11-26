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Тела трех погибших в шахте «Листвяжная» подняли на поверхность

Lenta.ruиещё 9
1 час назад

Тела трех человек, погибших при аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, подняли на поверхность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Тела трех погибших в шахте «Листвяжная» подняли на поверхность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также стало известно, что число пострадавших в результате ЧП на шахте увеличилось до 57. Всего госпитализированы 49 человек, в том числе в больницы попали 11 горноспасателей, один с черепно-мозговой травмой, 10 человек — с отравлением. Сейчас их жизням ничто не угрожает.

Составлен план спасательных работ на шахте «Листвяжная»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что на место ЧП прибыло три отделения военизированной горноспасательной части. Сейчас они готовятся идти в шахту, чтобы заизолировать горные выработки. После этого шахта начнет заполняться метаном, и примерно через трое суток его уровень перестанет быть взрывоопасным (около 20 процентов). Лишь затем будет принято дальнейшее решение о дальнейших работах спасателей.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. В тот момент под землей находились 285 рабочих. По информации источника ТАСС, перед ЧП превышений предельно допустимой концентрации метана в шахте не было.

После аварии были задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Их подозревают в деяниях, предусмотренных статьей УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Происшествия,Сергей Цивилев,
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