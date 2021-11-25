Потеряна связь со спасателями в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Группа спасателей не вышла из шахты «Листвяжная» в Кузбассе, где ранее в результате аварии погибли 11 человек, пишет Телеграм-канал «112».

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Спасатели должны были выйти из шахты после того, как было объявлено о приостановке аварийных работ. В настоящее время с пропавшей группой пытаются связаться. Есть вероятность, что спасатели не слышали команду на выходи или заблудились в шахте.