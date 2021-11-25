Потеряна связь со спасателями в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Группа спасателей не вышла из шахты «Листвяжная» в Кузбассе, где ранее в результате аварии погибли 11 человек, пишет Телеграм-канал «112».
Спасатели должны были выйти из шахты после того, как было объявлено о приостановке аварийных работ. В настоящее время с пропавшей группой пытаются связаться. Есть вероятность, что спасатели не слышали команду на выходи или заблудились в шахте.
В Кемеровской области утром 25 ноября в шахте «Листвяжная» произошло задымление на глубине 250 метров. Началась эвакуация работников шахты, где на момент ЧП находились 285 человек. Из них были эвакуированы 239. Судьба еще 35 горняков остается неизвестной. В настоящее время спасательная операция в шщахте приостановлена из-за угрозы взрыва.