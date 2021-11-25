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Авторитета Винни-Пуха заподозрили в связи с бунтом в российской колонии

Lenta.ru
1 час назад

В Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело на криминального авторитета, известного как Винни-Пух. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авторитета Винни-Пуха заподозрили в связи с бунтом в колонии
Фото: ТАССТАСС

По версии следствия, еще в 2005 году его заметил и поддержал вор в законе Каха Тбилисский. В 2019 году Винни-Пух стал положенцем (представителем) в регионе. В СК России подозревают, что авторитет контролировал хабаровскую колонию строгого режима № 14 (ИК-14) и был связан с бунтом, который произошел в сентябре 2021 года. Тогда в ходе конфликта между заключенными, сотрудничающими с администрацией, и заключенными, живущими по воровским понятиям, погибли два человека, четверо получили ранения.

На Винни-Пуха завели дело по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») и 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Происшествия,ФСИН,СКР,
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