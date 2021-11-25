В Югре сгорел вертолет Ми-2

В четверг, 25 ноября, в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа сгорел вертолет Ми-2. Об этом сообщается на сайте центрального межрегионального управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.
По данным следователей, это произошло около 11:00 (по Москве)
в 30 километрах северо-восточнее от города Покачи. Вертолет совершал экспедиционный полет для осмотра нефтяной скважины.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ми-2 приземлился, его покинули пассажиры и вертолет ожидал их возвращения с работающими двигателями. В СК заявили, что во время стоянки «произошел провал колеса шасси», из-за чего вертолет накренился, задел лопастями землю и загорелся.
На борту в этом время находился пилот, он успел покинуть кабину. Пилота и двух его пассажиров доставили резервным бортом в Покачи.
Следователи выехали на место происшествия и начали проверку.
Ранее вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке. Сообщалось, что вертолет принадлежит пограничному управлению ФСБ. Он выполнял тренировочный полет, на борту находились пять человек, все они погибли.