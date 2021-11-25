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Сбившего насмерть рабочих сотрудника СК в Тюмени арестовали: видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Сотрудника Следственного комитета России, майора Павла Шадрина, который насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени, арестовали на два месяца до 23 января 2022 года. Такое решение принял Ленинский районный суд Тюмени. Видео из зала судебного заседания публикует Telegram-канал SHOT.

ДТП с участием 34-летнего следователя произошло в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года на путепроводе ул. Федюнинского. Шадрин, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем BMW, совершил наезд на двух человек. От полученных травм работники дорожной службы скончались на месте. В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Происшествия,Криминал,Видео,Павел Шадрин,СКР,
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