11 человек погибли при пожаре в кузбасской шахте

Число погибших при пожаре в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Под землей в общей сложности остаются 49 рабочих. Всего, по данным МЧС, на момент инцидента в шахте находились 285 горняков. Пострадали 45, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что задымление в «Листвяжной» произошло утром 25 ноября. По данным МЧС, причиной стало возгорание угольной пыли, которое случилось на глубине в 250 метров — оттуда по вентиляции дым распространился по всей шахте.

Аварийно-спасательные мероприятия продолжаются. Работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС России, на подъезде еще 18. На месте создан оперативный штаб, который возглавил глава региона Сергей Цивилев.