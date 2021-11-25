11 человек погибли при пожаре в кузбасской шахте

Число погибших при пожаре в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
Под землей в общей сложности остаются 49 рабочих. Всего, по данным МЧС, на момент инцидента в шахте находились 285 горняков. Пострадали 45, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, что задымление в «Листвяжной» произошло утром 25 ноября. По данным МЧС, причиной стало возгорание угольной пыли, которое случилось на глубине в 250 метров — оттуда по вентиляции дым распространился по всей шахте.
Аварийно-спасательные мероприятия продолжаются. Работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС России, на подъезде еще 18. На месте создан оперативный штаб, который возглавил глава региона Сергей Цивилев.
Прокуратура проводит проверку инцидента, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).