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11 человек погибли при пожаре в кузбасской шахте

Елена Прошина
1 час назад

Число погибших при пожаре в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

11 человек погибли при пожаре в кузбасской шахте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под землей в общей сложности остаются 49 рабочих. Всего, по данным МЧС, на момент инцидента в шахте находились 285 горняков. Пострадали 45, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что задымление в «Листвяжной» произошло утром 25 ноября. По данным МЧС, причиной стало возгорание угольной пыли, которое случилось на глубине в 250 метров — оттуда по вентиляции дым распространился по всей шахте.

Аварийно-спасательные мероприятия продолжаются. Работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС России, на подъезде еще 18. На месте создан оперативный штаб, который возглавил глава региона Сергей Цивилев.

Прокуратура проводит проверку инцидента, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Происшествия,Сергей Цивилев,Генпрокуратура РФ,МЧС,СКР,
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