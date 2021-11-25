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Из шахты "Листвяжная" в Кузбассе вывели 239 человек

ТАСС
1 час назад

Число эвакуированных горняков из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошел пожар, увеличилось с 237 до 239. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Из шахты "Листвяжная" в Кузбассе вывели 239 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По уточненным данным, в настоящее время на поверхность из шахты выведено 239 человек. Продолжается поисковая операция. Работа шахты приостановлена", - сообщили в министерстве.

В МЧС уточнили, что уже обследовано порядка 20 км подземных выработок.

На месте развернут межведомственный оперативный штаб. "Специалистами определены точки нахождения горноспасателей", - сообщили в МЧС. Всего на месте работают 173 человека и 39 единиц техники. С родственниками пострадавших работают психологи МЧС.

Происшествия,МЧС,
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