Из шахты "Листвяжная" в Кузбассе вывели 239 человек

Число эвакуированных горняков из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошел пожар, увеличилось с 237 до 239. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"По уточненным данным, в настоящее время на поверхность из шахты выведено 239 человек. Продолжается поисковая операция. Работа шахты приостановлена", - сообщили в министерстве.
В МЧС уточнили, что уже обследовано порядка 20 км подземных выработок.
На месте развернут межведомственный оперативный штаб. "Специалистами определены точки нахождения горноспасателей", - сообщили в МЧС. Всего на месте работают 173 человека и 39 единиц техники. С родственниками пострадавших работают психологи МЧС.