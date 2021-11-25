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Погибли люди: ситуация на шахте Листвяжная

Александр Котлеткин
24 минуты назад

Одиннадцать человек погибли при пожаре в кузбасской шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Пострадали 45 горняков, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

Одиннадцать человек погибли при пожаре в кузбасской шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
1/9 Одиннадцать человек погибли при пожаре в кузбасской шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Фото: ТАСС
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Пострадали 45 горняков, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
2/9 Пострадали 45 горняков, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Фото: ТАСС
В шахте работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки.
3/9 В шахте работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки.
Фото: РИА Новости
На данный момент из 40 км участков горных работ обследовано 18 км.
4/9 На данный момент из 40 км участков горных работ обследовано 18 км.
Фото: ТАСС
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По информации ТАСС, спасателям стало известно местонахождение оставшихся 49 горняков, с которыми ранее не могли установить связь.
5/9 По информации ТАСС, спасателям стало известно местонахождение оставшихся 49 горняков, с которыми ранее не могли установить связь.
Фото: РИА Новости
Сотрудники МЧС выдвинулись на место, однако их работе мешает сильное задымление.
6/9 Сотрудники МЧС выдвинулись на место, однако их работе мешает сильное задымление.
Фото: РИА Новости
Напомним, что задымление и последующий взрыв в шахте произошли утром 25 ноября.
7/9 Напомним, что задымление и последующий взрыв в шахте произошли утром 25 ноября.
Фото: РИА Новости
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Всего на момент ЧП, по данным МЧС, в шахте находились 285 человек.
8/9 Всего на момент ЧП, по данным МЧС, в шахте находились 285 человек.
Фото: РИА Новости
Машины спасательных служб возле шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление.
9/9 Машины спасательных служб возле шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление.
Фото: РИА Новости

В шахте работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки. На данный момент из 40 км участков горных работ обследовано 18 км.

По информации ТАСС, спасателям стало известно местонахождение оставшихся 49 горняков, с которыми ранее не могли установить связь. Сотрудники МЧС выдвинулись на место, однако их работе мешает сильное задымление.

Напомним, что задымление и последующий взрыв в шахте произошли утром 25 ноября. Всего на момент ЧП, по данным МЧС, в шахте находились 285 человек.

Происшествия,Фото,МЧС,
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