Погибли люди: ситуация на шахте Листвяжная

Одиннадцать человек погибли при пожаре в кузбасской шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Пострадали 45 горняков, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

В шахте работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки. На данный момент из 40 км участков горных работ обследовано 18 км.

По информации ТАСС, спасателям стало известно местонахождение оставшихся 49 горняков, с которыми ранее не могли установить связь. Сотрудники МЧС выдвинулись на место, однако их работе мешает сильное задымление.