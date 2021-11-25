Число погибших при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до девяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти.

Ранее спасатели обнаружили мертвыми шесть работников — их тела пока не подняты на поверхность. По последним данным, в шахте все еще остаются 49 человек. Работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки. На поверхности работу ведут 30 единиц техники. Все оставшиеся горняки, предположительно, находятся в двух дальних штреках — связи с ними пока нет.

Напомним, что задымление и взрыв в шахте произошли утром 25 ноября. По предварительной информации, причиной стало возгорание угольной пыли в вентиляции. 45 пострадавших горняков находятся в больнице, из них четверо в тяжелом состоянии, остальные — легкой и средней тяжести.