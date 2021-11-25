В российском городе нашли выброшенные на помойку вакцины

В Краснодаре проверяют появившуюся в СМИ информацию о выброшенной на помойку вакцине от гриппа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Отмечается, что в проверке участвуют сотрудники органов полиции и специалисты.
По данным городского УМВД, по прибытии было обнаружено 894 шприца с вакциной от гриппа.
Ранее в местных СМИ появилось фото выброшенной вакцины «Совигрипп». Почти все шприцы были запакованы и лежали возле мусорных баков на улице Жлобы, в районе 19 дома.
До этого сообщалось, что на одной из свалок в Екатеринбурге оказалось несколько мешков с недоставленными посылками. Часть бесхозных посылок присвоили себе местные жители, уцелевшие временно забрала «Почта России». Как ожидается, позже их отправят в региональное таможенное управление.