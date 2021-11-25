В российском городе нашли выброшенные на помойку вакцины

В Краснодаре проверяют появившуюся в СМИ информацию о выброшенной на помойку вакцине от гриппа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Фото: Телеграм-канал «Типичный Краснодар» Телеграм-канал «Типичный Краснодар»

Отмечается, что в проверке участвуют сотрудники органов полиции и специалисты.

По данным городского УМВД, по прибытии было обнаружено 894 шприца с вакциной от гриппа.

Ранее в местных СМИ появилось фото выброшенной вакцины «Совигрипп». Почти все шприцы были запакованы и лежали возле мусорных баков на улице Жлобы, в районе 19 дома.