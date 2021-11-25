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Противники QR-кодов штурмуют Заксобрание Челябинской области. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В здание Законодательного собрания Челябинской области пытаются прорваться противники вакцинации от коронавируса и QR-кодов. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU, в распоряжении которого оказалось снятые очевидцами кадры. На них видно, как толпа людей штурмует проходную регионального законодательного органа, а охрана пытается сдержать натиск.

Причина столпотворения – заседание депутатов, на котором будет рассматриваться законопроект о введении в области QR-кодов. Активисты намерены на нем присутствовать. Ранее законопроект был рассмотрен на заседании двух комитетов Заксобрания.

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