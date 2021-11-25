Почти 50 человек пропали после пожара на шахте в Кузбассе

Местоположение 49 горняков в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области пока не установлено. Как сообщает ТАСС, сейчас в работе задействовано 11 отделений горноспасателей, а в ближайшее время их количество увеличат более чем вдвое.

Фото: ТАСС ТАСС

«49 горняков находятся в шахте, местоположение их на сегодняшний час неизвестно, на поиски горняков направлены и сейчас работают 11 отделений горноспасателей, на подъезде еще 18 отделений горноспасателей. Сил и средств достаточно», — заявил глава ГУ МЧС по Кемеровской области Алексей Шульгин.

По информации Telegram-канал Mash Siberia, добраться до шахтеров не выходит из-за сильного задымления. По словам рабочих, перед пересменкой приборы показали превышение уровня метана, но их всё равно заставили работать.

Погибшего рабочего все еще не эвакуировали. Территория шахты оцеплена, родственников не пускают на территорию предприятия.

Напомним, что задымление и последующий взрыв в шахте произошли утром 25 ноября. Всего на предприятии находились 287 человек, 115-ти из которых потребовалась эвакуация. На месте развернут оперативный штаб, который возглавил глава региона. Один человек погиб, 43 пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.