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Почти 50 человек пропали после пожара на шахте в Кузбассе

Елена Прошина
45 минут назад

Местоположение 49 горняков в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области пока не установлено. Как сообщает ТАСС, сейчас в работе задействовано 11 отделений горноспасателей, а в ближайшее время их количество увеличат более чем вдвое.

Почти 50 человек пропали после пожара на шахте в Кузбассе
Фото: ТАССТАСС

«49 горняков находятся в шахте, местоположение их на сегодняшний час неизвестно, на поиски горняков направлены и сейчас работают 11 отделений горноспасателей, на подъезде еще 18 отделений горноспасателей. Сил и средств достаточно», — заявил глава ГУ МЧС по Кемеровской области Алексей Шульгин.

По информации Telegram-канал Mash Siberia, добраться до шахтеров не выходит из-за сильного задымления. По словам рабочих, перед пересменкой приборы показали превышение уровня метана, но их всё равно заставили работать.

Погибшего рабочего все еще не эвакуировали. Территория шахты оцеплена, родственников не пускают на территорию предприятия.

Напомним, что задымление и последующий взрыв в шахте произошли утром 25 ноября. Всего на предприятии находились 287 человек, 115-ти из которых потребовалась эвакуация. На месте развернут оперативный штаб, который возглавил глава региона. Один человек погиб, 43 пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Рабочий погиб при пожаре на шахте в Кузбассе

По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание угольной пыли в вентиляции. Прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

Происшествия,Алексей Шульгин,Генпрокуратура РФ,МЧС,
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