В США подозреваемый в похищении девушки насильник попытался выпрыгнуть в окно при задержании. Но его замысел не увенчался успехом: он не смог разбить стекло. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

В штате Огайо полиция нагрянула в квартиру к злоумышленнику, который удерживал свою жертву. Мужчина не захотел сдаваться в руки правоохранителей. Рассчитывая сбежать от стражей порядка, он рванул в соседнюю комнату и попытался выпрыгнуть через закрытое окно. Однако стекло отпружинило, и побег не удался. Сейчас американец арестован.