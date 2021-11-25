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Москвича госпитализировали после отравления мухоморами

Агентство «Москва»
53 минуты назад

Житель столицы отравился мухоморами и попал в больницу, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Москвича госпитализировали после отравления мухоморами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал собеседник агентства, 24 ноября правоохранителям поступила информация, что с ул. Маросейка врачи скорой помощи доставили в медучреждение 27-летнего москвича.

«У мужчины диагностировали отравление мухоморами. При каких обстоятельствах произошло отравление выяснить пока не удалось. Из-за тяжести состояния пациент опросу не подлежит», - сказал источник.

По данному факту проводится проверка.

Происшествия,МВД,АГН "Москва",
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