Москвича госпитализировали после отравления мухоморами

Житель столицы отравился мухоморами и попал в больницу, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 24 ноября правоохранителям поступила информация, что с ул. Маросейка врачи скорой помощи доставили в медучреждение 27-летнего москвича.
«У мужчины диагностировали отравление мухоморами. При каких обстоятельствах произошло отравление выяснить пока не удалось. Из-за тяжести состояния пациент опросу не подлежит», - сказал источник.
По данному факту проводится проверка.