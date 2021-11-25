Две российские туристки пропали в Турции

Две россиянки, отдыхавшие в Турции, перестали выходить на связь с родными. О пропаже девушек сообщили родственники одной из них на Facebook, пишет МК. Как сказано в сообщении, девушки вдвоем отправились отдыхать в Аланью.

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В первые дни они регулярно связывались с родными в России. Но спустя какое-то перестали отвечать на звонки и сообщения. Затем телефон одной из пропавших отключился. Родственники уже обратились в турецкую полицию и консульство России. Россиянки объявлены в розыск.