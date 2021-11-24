Арестован начальник военного полигона «Капустин Яр»

Начальник Государственного центрального межвидового полигона Минобороны Капустин Яр генерал-майор Олег Кислов отправлен под домашний арест в рамках уголовного дела о пропаже 300 тонн принадлежавшего Минобороны топлива, пишет «Коммерсантъ».

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Кислова задержали после того, как его подчиненный, бывший начальник 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения (РВСН), полковник Алексей Прудников сообщил следователям, что передал коммерсантам топливо за взятку в 1,9 млн руб., а часть этой суммы передал командиру. Также он сообщил о еще двух коррупционных эпизодах с участием Кислова.

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Генерала задержали на полигоне в Астраханской области и перевезли в Москву. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Следователи ходатайствовали об аресте генерала, но суд удовлетворил их ходатайство лишь «частично». За время следствия его поместили под домашний арест, запретив, в частности, использовать интернет и средств связи.

Вместе с тем гарнизонный военный суд Москвы освободил Прудникова из-под стражи и перевел под домашний арест. Об изменении меры пресечения ходатайствовал занимающийся этим делом следователь Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.

Источники, близкие к расследованию, рассказали, что основанием для выхода из изолятора Прудникова стало признание им вины, раскаяние и досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. Прудников в рамках этой сделки сообщил следствию о трех эпизодах взяток с участием Кислова. Полковник начал сотрудничать со следствием в ноябре, незадолго до задержания Кислова.

Прудников также признался, что в 2019 году разрешил заехать на территорию своей части водителю бензовозов ООО «Я-Автодизель» из Ямало-Ненецкого АО, которые выкачали мазутохранилище школы техников объемом 300 тонн. Официально коммерческая компания занималась очисткой особо охраняемого военного объекта и за мазут не платила. При этом после вывоза мазута гендиректор компании, как рассказал Прудников, передал ему 1 млн 900 тыс. руб. наличными. Деньги Прудников, с его слов, поделил с Кисловым. Подробностей двух других эпизодов коррупции пока нет.

Неназванный знакомый и сослуживец Прудникова рассказал, что речь идет не о мазуте марок М-40 и М-100, которое следствие оценило в 2 млн 138 тыс. руб., а о годами копившихся на территории военной школы и загрязняющих ее территорию отходах - так называемом нефтешламе. Как сообщил сослуживец Прудникова, у полковника уже были проблемы по части нарушения экологических норм. Его знакомство с директором «Я-Автодизеля» Ренатом Яваевым, который согласился утилизировать отходы, стало подарком для обоих. Прудников бесплатно решал экологическую проблему, Яваев тоже бесплатно получал сырье, из которого после переработки получал полноценное дизтопливо.

Взаимовыгодные работы были выполнены в 2019 году. Через два года Яваева задержали по подозрению в мошенничестве.

Бизнесмен согласился на сотрудничество со следствием. Он сообщил следователям, что получил мазут за взятку. Таким образом он избежал уголовной ответственности, так как добровольно сообщил об участии в коррупционной схеме. Прудников после задержания провел в СИЗо полгода, не признавая вину, но тюремные условия и постоянное «психологическое давление» стали для него «невыносимыми».

Ренат Яваев, в свою очередь, рассказал, что мазут из школы техников он выкачивал по официальному договору, согласовав его «со всеми службами», иначе, по его словам, «на особо охраняемом объекте и быть не могло». Яваев сказал, что сам он «человек маленький» и выполнил все, что от него требовалось: дал показания и предоставил документы по контракту.