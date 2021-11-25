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Россияне подрались на борту самолета из-за места

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

На рейсе МоскваАбакан продрались пассажиры из-за места в салоне, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Россияне устроили драку на борту самолета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Участников конфликта задержали транспортные полицейские по прибытии лайнера в аэропорт.

«Выяснилось, что в группе туристов, летевших на отдых в Республику Хакасия, между двумя мужчинами возникла ссора из-за места в салоне. При этом один из пассажиров оскорбил и толкнул спутницу другого», — говорится в публикации.

Отмечается, что 28-летний мужчина ударил по лицу 37-летнего участника конфликта. Драку остановили члены экипажа самолета и один из туристов.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В отношении двух мужчин составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее сообщалось, что двух пьяных пассажиров сняли с самолета во Владивостоке из-за дебоша.

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