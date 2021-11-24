Мужчина пытался попасть на территорию посольства США в Москве

Пьяный мужчина пытался пройти через КПП на территорию посольства США в Москве, его задержали и затем госпитализировали с подозрением на алкогольное отравление, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел днем 23 ноября. Дежурный по охране дипломатических представительств сообщил, что пьяный мужчина пытался пройти через КПП на территорию посольства США со стороны Большого Девятинского переулка.
Мужчину задержали. Им оказался 57-летний житель Курской области без определенного места жительства. Ему вызвали скорую, которая госпитализировала задержанного с предварительным диагнозом сильная интоксикация алкоголем. Полиция проводит проверку.