Семейную пару осудили в Челябинске за убийство младенца

Суд в Челябинске признал семейную пару виновной в избиении своего семимесячного сына, который впоследствии умер и был выброшен в реку, говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры в пятницу.

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23 октября 2020 года со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону сообщалось, что родители обратились в полицию с заявлением, в котором указали, что ребенка якобы у них украли. Позже тело обнаружили в реке, а заявители признались в содеянном.

"Калининский районный суд Челябинска признал 24-летнюю местную жительницу и ее 29-летнего сожителя виновными по ч. 4 ст. 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" УК РФ. <...> С учетом позиции государственного обвинителя судом сожителю подсудимой назначено наказание в виде девяти лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщине - девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.