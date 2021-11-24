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На рынке «Садовод» в Москве произошла межнациональная драка

Мослентаиещё 1
1 час назад

Массовая межнациональная драка между гражданами Китая и уроженцем Таджикистана произошла на московском рынке «Садовод». Об этом в среду, 24 ноября, сообщает Telegram-канал Baza.

На московском рынке произошла межнациональная драка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пострадавший в результате конфликта грузчик рассказал, что во время работы его тележка помешала другим сотрудникам, в результате чего началась словесная перепалка, быстро перешедшая в драку. Сразу несколько китайцев набросились на таджика с кулаками. В какой-то момент один из них достал нож и начал бить мужчину по голове и рукам. В драку вмешались охранники рынка, которые отвели раненого в аптеку и попросили никому не рассказывать о данном инциденте. Несмотря на уговоры, мужчина обратился в больницу, где зафиксировали его травмы, и теперь собирается писать заявление в полицию.

Ранее арендаторы рынка «ФудСити» рассказали о защите покупателей от мигрантов. Руководство подчеркнуло, что не допускает к работе нелегалов. При этом сотрудников в помещении требуется все меньше, так как рынок развивает онлайн-сотрудничество с крупными сетями.

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