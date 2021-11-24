На московском рынке произошла межнациональная драка

Пострадавший в результате конфликта грузчик рассказал, что во время работы его тележка помешала другим сотрудникам, в результате чего началась словесная перепалка, быстро перешедшая в драку. Сразу несколько китайцев набросились на таджика с кулаками. В какой-то момент один из них достал нож и начал бить мужчину по голове и рукам. В драку вмешались охранники рынка, которые отвели раненого в аптеку и попросили никому не рассказывать о данном инциденте. Несмотря на уговоры, мужчина обратился в больницу, где зафиксировали его травмы, и теперь собирается писать заявление в полицию.