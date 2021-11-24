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В Абхазии обстреляли маршрутку с пассажирами

Елена Прошина
38 минут назад

Мужчина открыл стрельбу по маршрутке с людьми в Гудаутском районе Абхазии утром 24 ноября. Как сообщает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на помощника главы МВД республики Бадра Айбу, после обстрела машина врезалась в столб напротив школы в селе Хыпста.

В Абхазии обстреляли маршрутку с пассажирами
Фото: ТАССТАСС

В результате нападения водитель автомобиля получил огнестрельное ранение, его доставили в больницу. Количество находившихся в маршрутке пассажиров не уточняется.

Правоохранители уже установили личность стрелка и сейчас проводят операцию по его задержанию. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, что 2 октября депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба пришел к зданию МВД внутренних дел и открыть стрельбу из автомата Калашникова, при этом выкрикивая бранную ругань, после чего скрылся с места происшествия.

Впоследствии полицейские выяснили, что оружие парламентарий приобрел и хранил у себя незаконно. В инциденте никто не пострадал. Перед этим еще один депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума.

Происшествия,МВД,ИА Sputnik,
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