В Абхазии обстреляли маршрутку с пассажирами

Мужчина открыл стрельбу по маршрутке с людьми в Гудаутском районе Абхазии утром 24 ноября. Как сообщает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на помощника главы МВД республики Бадра Айбу, после обстрела машина врезалась в столб напротив школы в селе Хыпста.

Фото: ТАСС ТАСС

В результате нападения водитель автомобиля получил огнестрельное ранение, его доставили в больницу. Количество находившихся в маршрутке пассажиров не уточняется.

Правоохранители уже установили личность стрелка и сейчас проводят операцию по его задержанию. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, что 2 октября депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба пришел к зданию МВД внутренних дел и открыть стрельбу из автомата Калашникова, при этом выкрикивая бранную ругань, после чего скрылся с места происшествия.