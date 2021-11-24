В Москве задержали педофила

Мужчину задержали по подозрению в домогательствах 14-летней девочки в лифте жилого дома в Москве. Об этом стало известно РЕН ТВ .

Инцидент произошел днем 21 ноября в одном из домов на улице Кантемировская. Неизвестный мужчина зашел в лифт вместе с семиклассницей и под угрозой заставил выйти на 4-м этаже и пройти на лестницу. Там он совершил непристойные действия в присутствии школьницы, а потом скрылся.