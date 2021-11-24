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Задержан педофил, домогавшийся девочки в лифте в Москве

ЧП Столицаиещё 1
1 час назад

Мужчину задержали по подозрению в домогательствах 14-летней девочки в лифте жилого дома в Москве. Об этом стало известно РЕН ТВ.

В Москве задержали педофила
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица

Инцидент произошел днем 21 ноября в одном из домов на улице Кантемировская. Неизвестный мужчина зашел в лифт вместе с семиклассницей и под угрозой заставил выйти на 4-м этаже и пройти на лестницу. Там он совершил непристойные действия в присутствии школьницы, а потом скрылся.

Мать девочки обратилась в полицию. Мужчину задержали.Возбуждено уголовное дело по п.»а» ч.3 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Происшествия,РЕН ТВ,
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