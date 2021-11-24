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Появилось видео с места аварии катера с микроавтобусом в Якутии

Александр Кузьмин
1 час назад

На реке Лене в районе Якутска произошло столкновение микроавтобуса и катера на воздушной подушке. В результате аварии три человека пострадали, они были госпитализированы в больницу с травмами средней тяжести.

Сообщение об инциденте поступило в 12:00 (06:00 мск). По предварительным данным, 24-летний местный житель выехал на автомобиле на закрытую ледовую переправу, где в тот момент двигалось судно на воздушной подушке. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Карелии перевернулся туристический автобус, пострадали шесть человек.

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