Появилось видео с места аварии катера с микроавтобусом в Якутии

На реке Лене в районе Якутска произошло столкновение микроавтобуса и катера на воздушной подушке. В результате аварии три человека пострадали, они были госпитализированы в больницу с травмами средней тяжести.

Сообщение об инциденте поступило в 12:00 (06:00 мск). По предварительным данным, 24-летний местный житель выехал на автомобиле на закрытую ледовую переправу, где в тот момент двигалось судно на воздушной подушке. Причины ДТП устанавливаются.