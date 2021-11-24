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В Москве обнаружили подпольное казино

Мослента
2 часа назад

Сотрудники правоохранительных органов выявили и ликвидировали подпольное казино, действовавшее на протяжении почти трех лет на территории района Коптево в Москве. Об этом в среду, 24 октября, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на следственное управления Следственного комитета России.

В Москве обнаружили подпольное казино
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным источника, подпольный игровой зал работал с января 2019 года. Попасть в казино можно было только по распространяемой в закрытых чатах мессенджеров СМС-рассылке или по приглашению другого игрока.

В Telegram-канале «Что там в Москве?» появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники МЧС взламывают входную дверь заведения, за которой открывается зал с рядами игровых автоматов и баром посередине помещения.

Следователи устанавливают личности организаторов подпольного казино и их соучастников. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статье 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Ранее в подмосковных Мытищах обнаружили и ликвидировали два подпольных казино, работавших под видом букмекерских контор.

Происшествия,МЧС,СКР,МВД,АГН "Москва",
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