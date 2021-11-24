Опубликовано видео с места ДТП с туристическим автобусом в Карелии

Туристический автобус попал в ДТП в Карелии и перевернулся, пострадало шесть человек. Видео с места аварии публикует Telegram-канал «RT на русском». На кадрах видно, что сейчас там работают сотрудники МЧС.
По данным портала «МВД Медиа», автобус съехал в кювет на 306 километре автодороги А-121 «Сортавала» в Питкярантском районе.
«Автобус двигался в сторону города Сортавала. При прохождении левого поворота водитель не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движению кювет с последующим опрокидыванием», – говорится в сообщении МВД.
В этот момент в салоне транспортного средства находились более 30 человек. Пятеро пострадавших были госпитализированы.