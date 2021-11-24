На комбинате под Иркутском произошел взрыв

Взрыв кислорода произошел при ремонте трубы на целлюлозно-бумажном комбинате группы компаний «Илим» в Усть-Илимске Иркутской области. Как сообщает РИА Новости, всего пострадали пять человек.

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Как отметила руководитель направления по коммуникации группы «ИЛИМ» в Усть-Илимске Татьяна Костицына, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести.

«При испытании после ремонта трубопровода произошла локальная утечка кислорода, пострадали пять человек. Кислород воспламенился. Мы контролируем ситуацию, усилия спасателей не понадобилось», — заявила она.

При необходимости компания готова отправить людей с помощью санавиации в ожоговый центр Иркутска. Производство на заводе не остановлено, комбинат работает в штатном режиме.