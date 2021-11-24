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На комбинате под Иркутском произошел взрыв

Елена Прошина
1 час назад

Взрыв кислорода произошел при ремонте трубы на целлюлозно-бумажном комбинате группы компаний «Илим» в Усть-Илимске Иркутской области. Как сообщает РИА Новости, всего пострадали пять человек.

На комбинате под Иркутском произошел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметила руководитель направления по коммуникации группы «ИЛИМ» в Усть-Илимске Татьяна Костицына, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести.

«При испытании после ремонта трубопровода произошла локальная утечка кислорода, пострадали пять человек. Кислород воспламенился. Мы контролируем ситуацию, усилия спасателей не понадобилось», — заявила она.

При необходимости компания готова отправить людей с помощью санавиации в ожоговый центр Иркутска. Производство на заводе не остановлено, комбинат работает в штатном режиме.

Напомним, что 12 ноября нештатная ситуация с выбросом фторводорода произошла на предприятии ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» в Кировской области. Выброс был локализован в течение часа службами МЧС. Общий объем утечки фтористого водорода составил 1,5 тонны. Пострадавших нет.

Происшествия,МЧС,
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