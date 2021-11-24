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Автобус с туристами опрокинулся в Карелии

Елена Прошина
36 минут назад

Туристический автобус, в салоне которого находились 34 человека, опрокинулся в Карелии. Четверых пострадавших пассажиров доставили в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Автобус с туристами опрокинулся в Карелии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что авария произошла в Питкярантском районе республики.

"На 36-м километре федеральной автодороги А-121 "Сортавала" после съезда в кювет опрокинулся туристический автобус", - заявил собеседник агентства.

По его словам, в автобусе находились 34 туриста, четверых из которых госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются.

В свою очередь в МВД сообщили о шести пострадавших, согласно информации ведомства, пятеро из них госпитализированы.

Ранее министерство транспорта Северной Македонии приступило к процедуре отзыва лицензии автоперевозчика у транспортной компании "Беса Транс", автобус которой попал в ДТП в Болгарии.

"Министерство транспорта нашего соседа инициировало процедуру отзыва лицензии у "Бесса Транс", собственностью которой является транспортное средство", - сообщило местное издание.

Происшествия,Минтранс РФ,МВД,РИА Новости,
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