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Мерседес с символикой МЧС наехал на человека в Подмосковье

Елена Прошина
33 минуты назад

Автомобиль марки Mercedes-Benz с символикой МЧС и спецсигналом наехал на человека и сбил шлагбаумы на территории элитного поселка «Княжье озеро» в Подмосковье. Как сообщает «КП», машина ездила по населенному пункту с превышением скорости и включенными сигнальными огнями.

Мерседес с символикой МЧС наехал на человека в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

На территорию поселка машина въехала без проблем — на нее был оформлен пропуск. Как рассказывают свидетели произошедшего, после этого начались странности.

«Мерседес приехал на территорию около 19 часов вечера, а уехал только через 4 часа. На территории поселка машина превышала допустимую скорость, использовала спецсигнал, а на пропускном пункте автомобиль совершил наезд на сотрудника охраны, а его водитель и пассажир сломали два шлагбаума. Эти мужчины были пьяны и вели себя крайне агрессивно», — отметил житель поселка.

Полиция выяснила, что пропуск на авто оформил житель «Княжьего озера», директор крупной строительной компании ПАО «МЭСС» Завен Овакимян. По его словам, ему на спецмашине якобы привезли на подпись какие-то важные документы.

«Нужно было срочно кое-что подписать. Кто был за рулем, пьяные или трезвые, я не знаю. Эти люди на меня не работают», — заявил бизнесмен.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области отказалась от комментариев произошедшего. Установить, какому ведомству или компании принадлежит данный автомобиль, а так же личности водителя и пассажира пока не удалось.

Происшествия,МЧС,
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