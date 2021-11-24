Мерседес с символикой МЧС наехал на человека в Подмосковье

Автомобиль марки Mercedes-Benz с символикой МЧС и спецсигналом наехал на человека и сбил шлагбаумы на территории элитного поселка «Княжье озеро» в Подмосковье. Как сообщает «КП», машина ездила по населенному пункту с превышением скорости и включенными сигнальными огнями.

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На территорию поселка машина въехала без проблем — на нее был оформлен пропуск. Как рассказывают свидетели произошедшего, после этого начались странности.

«Мерседес приехал на территорию около 19 часов вечера, а уехал только через 4 часа. На территории поселка машина превышала допустимую скорость, использовала спецсигнал, а на пропускном пункте автомобиль совершил наезд на сотрудника охраны, а его водитель и пассажир сломали два шлагбаума. Эти мужчины были пьяны и вели себя крайне агрессивно», — отметил житель поселка.

Полиция выяснила, что пропуск на авто оформил житель «Княжьего озера», директор крупной строительной компании ПАО «МЭСС» Завен Овакимян. По его словам, ему на спецмашине якобы привезли на подпись какие-то важные документы.

«Нужно было срочно кое-что подписать. Кто был за рулем, пьяные или трезвые, я не знаю. Эти люди на меня не работают», — заявил бизнесмен.