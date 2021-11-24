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Стало известно о новом мошенничестве с пенсиями

Национальная Служба Новостейиещё 2
30 минут назад

Мошенники через «Яндекс.Почту» рассылали гражданам письма о якобы возврате пенсий, сообщают РИА Новости со ссылкой на Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Раскрыт новый способ мошенничества с пенсиями
Фото: ТАССТАСС

По данным источника, аферисты представлялись работниками выдуманной организации «Служба фин. Мониторинга» и, напоминая о поправках закона об обязательном пенсионном страховании, обещали вернуть некие сбережения. Отмечая, что перевод якобы не прошел, мошенники предлагали осуществить его онлайн. При это в случае неудачной интернет-операции они просили обратиться в специальный многофункциональный центр.

Сообщается, что в письмах была плашка «Оформить возврат», а также записан «уникальный номер перевода». После нажатия на кнопку граждане переходили на фишинговый сайт и вводили данные своих банковских карт. Абонентам также предлагалось оплатить комиссию за возврат сбережений, сумма которой составляла 459 рублей.

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По мнению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, о действиях мошенников свидетельствуют такие факты, как упоминание названия несуществующей организации, указание имени сотрудника без должности, а также само оформление письма. В ОНФ подчеркнули, что уже сообщили в «Яндекс» о факте фишинг-атаки. В компании отметили, что разбираются с возникшей проблемой.

Происшествия,Яндекс,РИА Новости,
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